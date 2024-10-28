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Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси

28 октября 2024 07:00
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В Кричеве успешно работает промышленный гигант по производству цемента. В стране эта отрасль сейчас идет в рост. По сравнению с прошлым годом запасы цемента на складах сократились в пять раз. Это говорит о высоком спросе на продукцию белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устойчивую положительную тенденцию в отрасли отметил министр архитектуры и строительства во время своего рабочего визита на предприятие «Кричевцементношифер». Руслан Пархамович пообщался с коллективом завода и ознакомился с ходом реализации сразу нескольких важных инвестпроектов. Предприятия Белорусской цементной компании сейчас на пороге модернизации. Она нацелена не столько на объемы, сколько на повышение эффективности работы.

Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси-2

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Это будет не увеличение мощности, потому что мы нащупали оптимальные производственные мощности. Речь будет идти о повышении эффективности. Снижение себестоимости, повышение производительности, что отразится на росте заработной платы работников этих предприятий. 

Предприятие «Кричевцементношифер» реализует новый инвестиционный проект, направленный на импортозамещение. В фокусе внимания – природный гипс. Это один из важнейших компонентов цемента, который ранее закупали. После проведенной исследовательской работы искусственный гипсовый камень смогут получать в новом цеху, а сырье для него предоставит Гомельский химический завод. Это позволит снизить себестоимость цемента на 5-7 %.

Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси-4

Владимир Корчевский, генеральный директор предприятия «Кричевцементношифер»:
Пилотный проект будет здесь, в Кричеве. Если мы обкатаем эту технологию, получим результат, то дальше пойдет распространение не только в Костюковичи, но третий цементный завод в Красносельске. 

Полезными для страны станут и результаты еще одного эксперимента. Участок дороги к карьеру здесь выполнили методом холодного рециклинга. Если говорить простыми словами, грунтовое покрытие смешали с цементом. В течении двух лет такое дорожное полотно активно использовали большегрузы, и оно доказало свою устойчивость.

# Руслан Пархамович # Предприятия Беларуси

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