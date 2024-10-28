Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси

В Кричеве успешно работает промышленный гигант по производству цемента. В стране эта отрасль сейчас идет в рост. По сравнению с прошлым годом запасы цемента на складах сократились в пять раз. Это говорит о высоком спросе на продукцию белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устойчивую положительную тенденцию в отрасли отметил министр архитектуры и строительства во время своего рабочего визита на предприятие «Кричевцементношифер». Руслан Пархамович пообщался с коллективом завода и ознакомился с ходом реализации сразу нескольких важных инвестпроектов. Предприятия Белорусской цементной компании сейчас на пороге модернизации. Она нацелена не столько на объемы, сколько на повышение эффективности работы.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Это будет не увеличение мощности, потому что мы нащупали оптимальные производственные мощности. Речь будет идти о повышении эффективности. Снижение себестоимости, повышение производительности, что отразится на росте заработной платы работников этих предприятий. Предприятие «Кричевцементношифер» реализует новый инвестиционный проект, направленный на импортозамещение. В фокусе внимания – природный гипс. Это один из важнейших компонентов цемента, который ранее закупали. После проведенной исследовательской работы искусственный гипсовый камень смогут получать в новом цеху, а сырье для него предоставит Гомельский химический завод. Это позволит снизить себестоимость цемента на 5-7 %.