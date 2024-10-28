Более 3 тысяч трансплантаций костного мозга за 30 лет выполнено в Беларуси

За 30 лет в Беларуси выполнено более 3 тысяч трансплантаций костного мозга. Ежегодно в стране проводится порядка 200 таких операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По этому показателю белорусские врачи на первых позициях среди коллег из стран Восточной Европы. Первую пересадку костного мозга в Минске провели в 1994 году. Событие стало прорывом в борьбе с раком крови. С тех пор наши гематологи завоевали колоссальный международный авторитет.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
За это время мы не только завоевали колоссальный международный авторитет, подготовили кадры, но и существенно укрепили нашу материально-техническую базу. В начале этого года мы открыли суперсовременный, высокотехнологичный блок трансплантации стволовых клеток и костного мозга, в котором сейчас и проходят все эти высокотехнологичные операции.
Опыт белорусских медиков интересен зарубежным коллегам. В республиканской научно-практической конференции «Гематология. Вчера, сегодня, завтра» участвовали не только отечественные врачи, но и ведущие специалисты из других стран: России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Германии.