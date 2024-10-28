Более 3 тысяч трансплантаций костного мозга за 30 лет выполнено в Беларуси

За 30 лет в Беларуси выполнено более 3 тысяч трансплантаций костного мозга. Ежегодно в стране проводится порядка 200 таких операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому показателю белорусские врачи на первых позициях среди коллег из стран Восточной Европы. Первую пересадку костного мозга в Минске провели в 1994 году. Событие стало прорывом в борьбе с раком крови. С тех пор наши гематологи завоевали колоссальный международный авторитет.