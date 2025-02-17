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Госкомвоенпром на выставке IDEX в ОАЭ представит свыше 150 образцов вооружения и техники

17 февраля 2025 06:05
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Беларусь презентует лучшие разработки военпрома на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. В Абу-Даби прибыла наша военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил для участия в международной оборонной выставке IDEX 2025, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только те страны, которые умеют производить современную военную технику, могут обеспечить свою обороноспособность. Как не раз подчеркивал наш Президент, во главе угла белорусской модели – миролюбивая политика, но военная безопасность – приоритет.

Госкомвоенпром на выставке IDEX в ОАЭ представит свыше 150 образцов вооружения и техники-2

В рамках белорусской экспозиции представлено более 150 разнообразных образцов вооружения и военной техники. Средства огневого поражения, системы связи, беспилотники отвечают самым передовым мировым трендам развития. Белорусскую делегацию ожидает ряд встреч и переговоров. Традиционное участие нашего ВПК в представительном международном выставочном форуме поможет установить новые деловые контакты и укрепить связи с давними партнерами.

# Выставка # Вооруженные силы Республики Беларусь

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