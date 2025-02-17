Госкомвоенпром на выставке IDEX в ОАЭ представит свыше 150 образцов вооружения и техники

Беларусь презентует лучшие разработки военпрома на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. В Абу-Даби прибыла наша военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил для участия в международной оборонной выставке IDEX 2025, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только те страны, которые умеют производить современную военную технику, могут обеспечить свою обороноспособность. Как не раз подчеркивал наш Президент, во главе угла белорусской модели – миролюбивая политика, но военная безопасность – приоритет.