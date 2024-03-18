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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником

18 марта 2024 07:37
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Элитные и подготовленные кадры, которые способны на высочайшем уровне выполнять задачи любой сложности и дать решительный ответ на возникающие угрозы национальной безопасности. День внутренних войск отмечается 18 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравлении руководству, личному составу, ветеранам внутренних войск МВД Президент подчеркнул, что огромного уважения заслуживают боевое братство, сила и терпение, энергия и самопожертвование, профессионализм всех поколений военнослужащих внутренних войск от рядового до генерала.

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы несете нелегкую службу в круглосуточном режиме, обеспечивая общественную безопасность, охраняя особо важные государственные объекты, обезвреживая и уничтожая взрывоопасные предметы. Уделяете огромное внимание военно-патриотическим клубам, воспитывая юных защитников и защитниц нашего Отечества. Мужество, отвага, патриотизм, высокий уровень подготовки и боевых возможностей бойцов внутренних войск являются несокрушимым фундаментом обеспечения правопорядка и охраны мирного труда белорусских граждан.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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