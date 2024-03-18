Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником

Элитные и подготовленные кадры, которые способны на высочайшем уровне выполнять задачи любой сложности и дать решительный ответ на возникающие угрозы национальной безопасности. День внутренних войск отмечается 18 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравлении руководству, личному составу, ветеранам внутренних войск МВД Президент подчеркнул, что огромного уважения заслуживают боевое братство, сила и терпение, энергия и самопожертвование, профессионализм всех поколений военнослужащих внутренних войск от рядового до генерала.