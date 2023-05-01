Почему праздник 1 Мая актуален сегодня как никогда? Обсудим в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Терпение и труд все перетрут? Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды?

У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому вечером 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему.

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube.