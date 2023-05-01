Прямой эфир

Почему праздник 1 Мая актуален сегодня как никогда? Обсудим в ток-шоу «По существу»

01 мая 2023 09:41
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Новости Беларуси. Терпение и труд все перетрут? Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды?  

У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому вечером 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему.  

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube.  

Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. В понедельник, 1 мая, в 18:30 будем говорить по существу.  

# Праздничные даты # общество

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