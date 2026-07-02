Лукашенко поздравил лесоводов с 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства со знаменательной датой – 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством. Как отметил Президент, за это время отрасль прошла сложный, но плодотворный путь. Сегодня белорусский лес – национальный бренд, природное богатство, которое сберег человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«К празднику вы пришли с весомыми достижениями. Мы с гордостью отмечаем, что лесистость нашей страны достигла рекордных 40,5 %. На каждого жителя Беларуси приходится более гектара леса, что вдвое выше среднемирового показателя. Это, безусловно, результат труда большой команды профессионалов – людей, для которых лес стал настоящим призванием», – отметил Президент.

Президент адресовал слова искренней благодарности ветеранам отрасли, заложившим прочный фундамент для ее развития, а также сегодняшнему коллективу за преданность выбранному делу и любовь к белорусскому лесу.