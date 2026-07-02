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В преддверии Дня Независимости Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды

02 июля 2026 06:11
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Министр обороны Беларуси генерал‑лейтенант Виктор Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил государственные награды, а также погоны офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания. Мероприятие традиционно проходит в преддверии Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня Независимости Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды-2

Военнослужащие получили медали «За отличие в воинской службе» и новые погоны. 

Министр поздравил офицеров с заслуженными наградами, отметил их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. Как подчеркнул Виктор Хренин, честное и беззаветное служение Родине во все времена было почетным. Досрочное присвоение воинских званий и вручение государственных наград – это признание личного вклада офицеров в укрепление обороноспособности страны и защиту ее независимости.

В преддверии Дня Независимости Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды-4

Министр напомнил, что 3 июля Беларусь отметит главный государственный праздник – День Независимости. Этот день символизирует преемственность поколений, связь традиций и нерушимость суверенитета. Наша независимость была завоевана на полях сражений Великой Отечественной войны, а сегодня ее приходится отстаивать в условиях напряженной военно‑политической обстановки у границ. Мирное небо над Беларусью – свидетельство того, что Вооруженные Силы достойно выполняют поставленные задачи. В адрес офицеров прозвучали слова благодарности за кропотливый и самоотверженный ратный труд: каждый из них является надежной опорой для командиров и примером для сослуживцев.

# Виктор Хренин # Вооруженные силы Республики Беларусь

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