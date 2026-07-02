В преддверии Дня Независимости Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды

Министр поздравил офицеров с заслуженными наградами, отметил их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. Как подчеркнул Виктор Хренин, честное и беззаветное служение Родине во все времена было почетным. Досрочное присвоение воинских званий и вручение государственных наград – это признание личного вклада офицеров в укрепление обороноспособности страны и защиту ее независимости.

Министр напомнил, что 3 июля Беларусь отметит главный государственный праздник – День Независимости. Этот день символизирует преемственность поколений, связь традиций и нерушимость суверенитета. Наша независимость была завоевана на полях сражений Великой Отечественной войны, а сегодня ее приходится отстаивать в условиях напряженной военно‑политической обстановки у границ. Мирное небо над Беларусью – свидетельство того, что Вооруженные Силы достойно выполняют поставленные задачи. В адрес офицеров прозвучали слова благодарности за кропотливый и самоотверженный ратный труд: каждый из них является надежной опорой для командиров и примером для сослуживцев.