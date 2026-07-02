В Джакарте проходят официальные переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто. Сегодня, 2 июля, – ключевой день визита Президента Беларуси в Индонезию. Началась программа с церемонии встречи в государственной резиденции «Истана Негара». До дворца кортеж белорусского лидера сопровождали 17 мотоциклистов почетного эскорта и 120 кавалеристов. Масштаб церемонии сразу показал высокий уровень приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Александр Лукашенко и Прабово Субианто продолжают переговоры в формате один на один. После к ним присоединятся официальные делегации, и встреча пройдет в расширенном составе. Белорусскую сторону представляют вице-премьер, профильные министры. Главная тема – как вывести сотрудничество двух стран на новый уровень. Речь идет о развитии торговли, совместных промышленных проектов, инвестициях и гуманитарных связях. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов. Главным станет дорожная карта до 2030 года, которая задаст конкретный план совместной работы на ближайшие пять лет.

Выбор Индонезии в качестве одного из ключевых партнеров не случаен. Это крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна мира. Более 280 миллионов потребителей делают индонезийский рынок одним из самых перспективных для белорусского экспорта.

Накануне официальных переговоров на высшем уровне в Джакарте Александр Лукашенко провел встречу с членами правительства Индонезии. Беларусь заинтересована не только в расширении взаимной торговли, но и в переходе к более глубокой промышленной кооперации. Такой формат сотрудничества позволяет создавать совместные производства, локализовывать выпуск продукции и обмениваться технологиями. Тем более, что по целому ряду высокотехнологичных направлений белорусские предприятия обладают серьёзными компетенциями.