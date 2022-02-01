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Без ПЦР-тестирования и возможность остаться дома без оформления больничного. В Министерстве здравоохранения подписан указ

01 февраля 2022 08:36
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Новости Беларуси. И к ситуации с COVID-19. В Министерстве здравоохранения подписан указ, согласно которому врачам разрешено устанавливать диагноз «коронавирусная инфекция» при наличии клинических или рентген-томографических данных – без проведения ПЦР-тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исключения составляют только те случаи, когда пациенту необходима госпитализация.  

Без ПЦР-тестирования и возможность остаться дома без оформления больничного. В Министерстве здравоохранения подписан указ-1

Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении. Если заболевание протекает в легкой форме, то больной находится на лечении в домашних условиях.  

Без ПЦР-тестирования и возможность остаться дома без оформления больничного. В Министерстве здравоохранения подписан указ-4

Чтобы снизить нагрузку на врачей, накануне в профильном министерстве напомнили белорусам о том, что по согласованию с работодателем, при наличии симптомов заболевания, можно оставаться дома три дня без оформления больничного листа.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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