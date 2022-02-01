Без ПЦР-тестирования и возможность остаться дома без оформления больничного. В Министерстве здравоохранения подписан указ

Новости Беларуси. И к ситуации с COVID-19. В Министерстве здравоохранения подписан указ, согласно которому врачам разрешено устанавливать диагноз «коронавирусная инфекция» при наличии клинических или рентген-томографических данных – без проведения ПЦР-тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исключения составляют только те случаи, когда пациенту необходима госпитализация.

Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении. Если заболевание протекает в легкой форме, то больной находится на лечении в домашних условиях.