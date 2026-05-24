Всего одно фото может принести миллионные ущербы! Коммерческий шпионаж – что за это грозит в Беларуси?

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Влада Родовская, корреспондент:

Представляя шпиона, первое, что приходит на ум, устойчивый образ суперагента. Шляпа, длинный плащ и необычные гаджеты. От чернильной ручки для стрельбы до пуговицы, в которой спрятан микрофон. В реальности картинка же совершенно другая. Мир поменялся, и сегодня, чтобы передать информацию, достаточно лишь камеры телефона. Всего одна фотография иногда может принести многомиллионные ущербы. Коммерческий шпионаж – серьезное уголовное преступление. Американские компании ежегодно от этого теряют порядка 600 миллиардов долларов. В Германии и вовсе каждое третье предприятие становилось объектом шпионажа. В Беларуси за стремлением обогатиться, украв при этом секрет фирмы, можно получить серьезное наказание.

Елена Логвинович, адвокат юридической консультации Смолевичского района Минской областной коллегии адвокатов:

Если какой-то работник, которому сведения, составляющие коммерческую тайну, стали известны в ходе выполнения его служебных или профессиональных обязанностей, без разрешения нанимателя распространяет эти сведения, то его поведение лежит в плоскости Кодекса об административных правонарушениях. Если работник, работая в организации, не имеет доступа к таким сведениям, но сознательно, в последующем собираясь незаконно использовать эти сведения либо распространять их, собирает и похищает такую информацию, в этом случае это будет классический пример коммерческого шпионажа. Уголовное законодательство предполагает разные виды наказания за него, но самое строгое – лишение свободы сроком вплоть до 3 лет. В Беларуси коммерческий шпионаж – не самое распространенное преступление, но все же имеет место быть. Страна развивается, а значит, интересна конкурентам, часто зарубежным. Так, в Бресте в 2017 году двое мужчин незаконно пытались купить у сотрудников одного из брестских предприятий оригинальную технологию производства краски для дорожной разметки. Похожий случай произошел и в 2023 году на борисовском фармацевтическом предприятии.

Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Миноблисполкома:

Женщина была заместителем начальника одного из цехов по производству медицинских препаратов. Ей предложили работу за рубежом. Так как работа там связана с производством медицинских препаратов, женщина решила уйти не с пустыми руками. Она скопировала на флеш-карты документы, составляющие коммерческую тайну, но не успела ими воспользоваться. Существует несколько способов защиты информации, разработок, технологий. Самый действенный – патент. На выдачу этого документа на изобретение в Национальный центр интеллектуальной собственности в год поступают около 300 заявок.

Александр Заяц, заместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности:

Патент на изобретение в первую очередь удостоверяет исключительно право, которое государство дает вам на использование этой разработки. Это значит, что только вы можете использовать эту разработку. Вы можете запретить использовать третьим лицам, если кто-то недобросовестно, без вашего согласия использует эту разработку. То есть вы вывели новый материал, создали новый материал, вы вправе решать, на собственном ли производстве вы будете использовать, либо вы можете предоставить кому-то право использовать эту разработку. Минский тракторный завод в своем арсенале имеет более 50 патентов, а еще ряд разработок и технологий, которые находятся под грифом «секретно». И разница в том, что патенты имеют: а) срок действия 20 лет, б) по факту находятся в открытом доступе, просто копировать их нельзя. А промышленные ноу-хау уж точно не должны попасть в публичную плоскость. И чтобы их охранять, серьезную работу выполняет служба безопасности.