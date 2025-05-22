Александр Лукашенко поздравил коллектив Минской областной детской клинической больницы с 50-летием со дня основания. Глава государства пожелал, чтобы достижения учреждения и дальше служили одной из важнейших целей развития государства – укреплению здоровья подрастающего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этих стенах создавалась история педиатрической службы Минщины, формировались традиции и развивались компетенции. Вы прошли достойный путь – от специализированного отделения до многопрофильного клинического стационара. Признателен всем, кто вложил в развитие Минской областной детской клинической больницы частичку души, качественно и ответственно выполняя свою работу, создавая атмосферу доверия и заботы, в которой так нуждаются маленькие пациенты» – говорится в поздравлении Президента.

Минская областная клиническая больница – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее специализированную высокотехнологичную медпомощь детям и по отдельным специальностям – взрослым. В больнице работает 17 стационарных, шесть вспомогательных диагностических отделений и многопрофильная консультативная поликлиника. А также два республиканских центра.

Напомним, в конце 2024 года Минскую областную детскую больницу посетил глава государства. Тогда Александр Лукашенко не только подробно ознакомился с работой учреждения, но и пообщался с сотрудниками медцентра и ее маленькими пациентами. Особо приятной частью встречи стали подарки. В канун Нового года без них никто не остался.