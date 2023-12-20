Белорусские сапёры отработали навыки по разминированию местности

Ежегодный сбор по разминированию объединил командиров мобильных групп со всей Беларуси. Саперы делились опытом и отрабатывали навыки по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их на территории нашей страны осталось немало еще со времен Великой Отечественной. Только за прошлый год обезврежены более 20 тысяч бомб. В ходе сбора ознакомились с новыми средствами поиска и уничтожения потенциально опасных предметов. Экипировку и оборудование разрабатывают с учетом лучшего опыта зарубежных коллег.

Руслан Гирилюк, начальник противоминного центра ВС Беларуси:

На этом сборе молодые специалисты проходят обучение в вопросах гуманитарного разминирования местности и объектов. В данный момент мы подготовили пять учебных точек, на которых показан порядок проведения сплошной очистки местности на наличие взрывоопасных предметов, порядок их уничтожения. Показаны различные боеприпасы, порядок их уничтожения, а также порядок фиксации минных полей, отдельных взрывоопасных предметов с использованием программного обеспечения.