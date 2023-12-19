Праздничный марафон «Наши дети» закружил в хороводе воспитанников Вилейской школы-интерната

Частичка тепла и заботы в подарок. Праздничный марафон добра закружил в хороводе воспитанников Вилейской школы-интерната, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

С поздравлениями и подарками к ребятам заглянули представители Министерства культуры. Малыши подготовили яркое представление, и гости по достоинству оценили вокальные, хореографические и другие творческие номера. А от танцев у новогодней елки не удержались и взрослые.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Всегда хочется отдать частичку своей души, тепла, чтобы наши детки радовались каждому дню, чтобы были счастливы, чтобы на их лицах были всегда искрометные улыбки. Мы для этого работаем, и работает государство, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Проект «Наши дети» позволяет прикоснуться к нашим истинным ценностям, к доброте, любви, уважению друг друга и к нашему вниманию. Это дорогого стоит.