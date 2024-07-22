Лукашенко поздравил коллектив Администрации Президента с 30-летием её образования

Этот важный орган государственного управления создавался в непростом 1994 оду как политический штаб, обеспечивающий полномасштабную реализацию полномочий Президента и контроль за выполнением его решений. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя коллектив и ветеранов Администрации Президента Республики Беларусь с 30-летием со дня ее образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Годы становления независимой и сильной Беларуси стали для Администрации Президента временем формирования самых высоких компетенций и заслуженного авторитета, закалили и воспитали в ее стенах сотни грамотных и успешных руководителей. Сейчас перед коллективом Администрации Президента стоят все те же ключевые задачи: координация законотворческой и идеологической работы, сопровождение различных государственных программ, экспертиза и доработка национальных проектов в социальной, экономической, внутренней и внешней политике, формирование кадрового резерва главы государства, обеспечение слаженной работы органов госуправления и всей вертикали власти. Отрадно, что при этой масштабной многозадачности вы не забываете о главном – простых людях. Около 30 тысяч наших граждан ежегодно обращаются в Администрацию Президента и находят здесь помощь в решении своих жизненных проблем. Уверен, что и в дальнейшем высокопрофессиональный и дружный коллектив Администрации Президента будет держать руку на пульсе времени и общества и сделает все для благополучия и стабильности любимой Беларуси.