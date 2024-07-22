Судмедэксперт из Гродно создал мини-музей прямо в рабочем кабинете

Боевые награды, колючая проволока из концлагеря и подошва от немецкого сапога. Экспозиция создана буквально за полтора месяца. Ее дополняют интерактивные элементы: есть возможность посмотреть документальный фильм. В целом выставка состоит из двух частей. Первая рассказывает о начале Великой Отечественной, а вторая – об освобождении города в 44-м.

Виктор Мазаевский, государственный судебный медицинский эксперт УГКСЭ по Гродненской области:

Есть такие события и даты, которые, в принципе, нельзя забывать. И я считаю, что их необходимо как-то напоминать, пропагандировать. По крайней мере по результату своей работы, кто ни заходил, никто не махнул рукой: «Ах, как-то неинтересно». Нет, все наоборот, горящие глаза: «Да, очень здорово, нравится». То есть я вижу, что это вызывает отклик у людей.