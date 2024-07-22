Вакцинацию от ВПЧ внесут в национальный календарь прививок

В Беларуси внесут изменения в национальный календарь прививок. Ожидается, что со следующего года к 12 позициям добавятся еще три. К примеру, в нашей стране планируют бесплатно прививать против инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация предусмотрена для девочек 11 лет. Чтобы минимизировать количество посещений поликлиники, иммунизацию проведут вместе с прививками от дифтерии и столбняка, их как раз делают на 12-м году жизни. Сейчас вакцинация от ВПЧ проводится на добровольной основе за средства родителей. В целом же она используется с 2006 года, и за это время показала высокую эффективность.

Лилия Миклаш, заведующий отделением иммунопрофилактики Гродненского областного ЦГЭОЗ:

Именно в профилактике заболеваний. В первую очередь чаще говорят рака шейки матки у женщин, но это не только рак шейки матки, это и другие заболевания онкологического профиля, именно у женщин. Вообще-то, и у мужчин, прививаются и они. Расширение национального календаря, на мой взгляд, это благо. Благо для сохранения здоровья и жизни.

Кроме этого, в национальный календарь профилактических прививок в следующем году добавятся вакцинации против коклюша и пневмококковой инфекции.