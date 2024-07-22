Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях Гомельской области

Электричество в каждый дом. Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях в Гомельской области. Селекторное совещание, на котором Александр Лукашенко дал ряд поручений, в том числе по восстановлению электроснабжения, стало дополнительным импульсом для активизации работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такими серьезными последствиями стихии регион столкнулся впервые. Ущерб нанесен электросетям протяженностью более 12,5 тысячи километров. Для устранения последствий урагана в пострадавшие районы перебросили аварийные бригады из других областей. Они работали круглосуточно, устраняя обрывы проводов, убирая деревья и ветки, заменяя опоры. Плечо энергетикам подставили спасатели и работники Министерства лесного хозяйства, оперативно пришли на помощь военнослужащие.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В кротчайшие сроки и отпуск материала с госрезерва и других источников, и организация работы бригад по восстановлению электроснабжения, и распиловка упавших деревьев, очистка территории. В этом вопросе сработали хорошо. Будем совершенствовать наше управленческое влияние на эти процессы.