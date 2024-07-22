Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях Гомельской области
Электричество в каждый дом. Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях в Гомельской области. Селекторное совещание, на котором Александр Лукашенко дал ряд поручений, в том числе по восстановлению электроснабжения, стало дополнительным импульсом для активизации работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С такими серьезными последствиями стихии регион столкнулся впервые. Ущерб нанесен электросетям протяженностью более 12,5 тысячи километров. Для устранения последствий урагана в пострадавшие районы перебросили аварийные бригады из других областей. Они работали круглосуточно, устраняя обрывы проводов, убирая деревья и ветки, заменяя опоры. Плечо энергетикам подставили спасатели и работники Министерства лесного хозяйства, оперативно пришли на помощь военнослужащие.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В кротчайшие сроки и отпуск материала с госрезерва и других источников, и организация работы бригад по восстановлению электроснабжения, и распиловка упавших деревьев, очистка территории. В этом вопросе сработали хорошо. Будем совершенствовать наше управленческое влияние на эти процессы.
Приоритетная задача – вернуть подачу электроэнергии в каждый дом. Работы по переводу населенных пунктов, запитанных от дизель-генераторов, в штатный режим продолжаются. Минувшей ночью были задействованы 131 бригада и 225 единиц техники.