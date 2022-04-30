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Лукашенко поздравил Киркорова с 55-летием

30 апреля 2022 08:31
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Новости России. Его голос узнают с первых нот, песни поют миллионы и по праву называют королем российской эстрады. 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 55 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил Киркорова с 55-летием -1

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Свой юбилей народный артист России отметит на сцене Кремлевского дворца ярким музыкальным шоу. Таких в карьере Киркорова множество. Ему всегда удавалось удивлять публику своими концертами, в которых и стиль, и красота, и масса спецэффектов.  

Лукашенко поздравил Киркорова с 55-летием -4

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Филипп Киркоров – большой друг Беларуси, награжден орденом Франциска Скорины, а в 2020-м в Витебске на фестивале «Славянский базар» зажглась звезда великого артиста. Он стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».  

Лукашенко поздравил Киркорова с 55-летием -7

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Сегодня Александр Лукашенко направил теплые слова поздравлений Филиппу Киркорову с 55-летием. Отметив его уникальный талант, яркий темперамент и исключительную индивидуальность.  

# Звезды # общество # Александр Лукашенко # Филипп Киркоров # Фотофакт

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