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В Минске детская железная дорога открывает 67-й сезон

30 апреля 2022 08:18
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Новости Беларуси. В преддверии Праздника весны и труда новый сезон открывает детская железная дорога. В эти минуты на перроне станции Заслоново уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске детская железная дорога открывает 67-й сезон-1

Первый поезд с пассажирами отправился в 11 утра. Перед стартом юные железнодорожники провели торжественную линейку. Для них летние перевозки – важный этап в освоении железнодорожных специальностей. Ведь на протяжении семи месяцев ребята проходят теоретический курс. Обучаются основам железнодорожного дела. Изучают устройство локомотивов, организацию движения поездов, сигнализации и связи.  

В Минске детская железная дорога открывает 67-й сезон-4

С нетерпением начала работы детской железной дороги ждали и юные минчане. Путешествие на поезде всегда приносит массу удовольствия пассажирам. Нынешний сезон уже 67-й в истории детской железной дороги. Кстати, билеты на поезда можно будет купить не только в кассах вокзала, но и онлайн.  

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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