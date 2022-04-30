В Минске детская железная дорога открывает 67-й сезон

Новости Беларуси. В преддверии Праздника весны и труда новый сезон открывает детская железная дорога. В эти минуты на перроне станции Заслоново уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый поезд с пассажирами отправился в 11 утра. Перед стартом юные железнодорожники провели торжественную линейку. Для них летние перевозки – важный этап в освоении железнодорожных специальностей. Ведь на протяжении семи месяцев ребята проходят теоретический курс. Обучаются основам железнодорожного дела. Изучают устройство локомотивов, организацию движения поездов, сигнализации и связи.