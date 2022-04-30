В Минске детская железная дорога открывает 67-й сезон

Новости Беларуси. В преддверии Праздника весны и труда новый сезон открывает детская железная дорога. В эти минуты на перроне станции Заслоново уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В преддверии Праздника весны и труда новый сезон открывает детская железная дорога. В эти минуты на перроне станции Заслоново уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый поезд с пассажирами отправился в 11 утра. Перед стартом юные железнодорожники провели торжественную линейку. Для них летние перевозки – важный этап в освоении железнодорожных специальностей. Ведь на протяжении семи месяцев ребята проходят теоретический курс. Обучаются основам железнодорожного дела. Изучают устройство локомотивов, организацию движения поездов, сигнализации и связи.
С нетерпением начала работы детской железной дороги ждали и юные минчане. Путешествие на поезде всегда приносит массу удовольствия пассажирам. Нынешний сезон уже 67-й в истории детской железной дороги. Кстати, билеты на поезда можно будет купить не только в кассах вокзала, но и онлайн.