Александр Лукашенко поздравил Антониу Гутерриша с днём рождения

Беларусь остается приверженной целям ООН, демонстрируя решительность в вопросах обеспечения мира. Об этом говорится в телеграмме белорусского лидера, адресованной генсеку организации Антониу Гутерришу в честь дня его рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что под вашим профессиональным руководством Организация Объединенных Наций сумеет восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем. Минск придает особое значение сотрудничеству с ООН и странами – членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.