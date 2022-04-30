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Александр Лукашенко поздравил Антониу Гутерриша с днём рождения

30 апреля 2022 07:31
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Беларусь остается приверженной целям ООН, демонстрируя решительность в вопросах обеспечения мира. Об этом говорится в телеграмме белорусского лидера, адресованной генсеку организации Антониу Гутерришу в честь дня его рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил Антониу Гутерриша с днём рождения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что под вашим профессиональным руководством Организация Объединенных Наций сумеет восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем. Минск придает особое значение сотрудничеству с ООН и странами – членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.  

# ООН # общество # Александр Лукашенко # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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