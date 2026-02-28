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Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

28 февраля 2026 10:35
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Александр Лукашенко поздравил Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на должность Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успешное проведение IX съезда свидетельствует об отличных результатах Вашей руководящей деятельности, подтверждает единство партии и корейского народа, а также решительную направленность на дальнейшее развитие сильного и самостоятельного государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что принятые по результатам съезда решения создадут дополнительные условия для ускорения темпов социалистического строительства, роста народного хозяйства и национального развития в условиях непростой международной обстановки.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Ким Чен Ын

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