Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

Александр Лукашенко поздравил Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на должность Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успешное проведение IX съезда свидетельствует об отличных результатах Вашей руководящей деятельности, подтверждает единство партии и корейского народа, а также решительную направленность на дальнейшее развитие сильного и самостоятельного государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что принятые по результатам съезда решения создадут дополнительные условия для ускорения темпов социалистического строительства, роста народного хозяйства и национального развития в условиях непростой международной обстановки.