Белорусские ученые будут изучать климат в Арктике

Белорусские ученые отправятся исследовать Арктику. В центре внимания будут вопросы изменения климата. Для этого планируют изучить динамику движения льдов. В частности, по Северному морскому пути. Преодолевать расстояния будут на российских ледовых судах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рыжиков, директор Республиканского центра полярных исследований:

Ряд прикладных направлений, которые также могут быть рассмотрены в данном регионе. Это микробиологическое направление, связанное с изучением микроорганизмов, которые приспособлены к тем суровым климатическим условиям этого региона планеты, сопоставление их с теми штаммами микроорганизмов, которые уже у нас получены в рамках исследования Антарктиды, и возможные перспективы их использования в народном хозяйстве.

У белорусских школьников также есть возможность отправиться в Арктику. Кандидатов будут определять на конкурсной основе.