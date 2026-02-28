Белорусские ученые будут изучать климат в Арктике
Белорусские ученые отправятся исследовать Арктику. В центре внимания будут вопросы изменения климата. Для этого планируют изучить динамику движения льдов. В частности, по Северному морскому пути. Преодолевать расстояния будут на российских ледовых судах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также белорусских ученых интересуют залежи полезных ископаемых в Арктике. Этот регион богат газом, нефтью, алмазами, никелем, редкими металлами.
Владимир Рыжиков, директор Республиканского центра полярных исследований:
Ряд прикладных направлений, которые также могут быть рассмотрены в данном регионе. Это микробиологическое направление, связанное с изучением микроорганизмов, которые приспособлены к тем суровым климатическим условиям этого региона планеты, сопоставление их с теми штаммами микроорганизмов, которые уже у нас получены в рамках исследования Антарктиды, и возможные перспективы их использования в народном хозяйстве.
У белорусских школьников также есть возможность отправиться в Арктику. Кандидатов будут определять на конкурсной основе.
Анна Дорошенко, научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:
Это, наверное, самый уникальный опыт, который у меня в жизни был, учитывая, что до сих пор количество людей, которые побывали на Северном полюсе, достаточно маленькое. И попасть в их число, я считаю, это очень большая удача. И вряд ли я смогу когда-нибудь так легко потратить деньги, чтобы поехать туда как турист.
28 февраля отмечается День Арктики. В этом регионе белорусские ученые уже оставили свой след. Полуостров Шмидта и озеро на Кольском полуострове названы в честь наших соотечественников.