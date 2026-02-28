Каким будет Минск в новом сезоне? Анонс весны в «Большом городе»

Сезон благоустройства стартует в Беларуси с наступлением весны. Только в Минске в этом году планируется высадить более 150 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, в столице обустроят 18 новых зон отдыха. Какие территории преобразятся? Ответ на этот вопрос узнаете в ток-шоу «Большой город»