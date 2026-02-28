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Каким будет Минск в новом сезоне? Анонс весны в «Большом городе»

28 февраля 2026 08:40
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Сезон благоустройства стартует в Беларуси с наступлением весны. Только в Минске в этом году планируется высадить более 150 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, в столице обустроят 18 новых зон отдыха. Какие территории преобразятся? Ответ на этот вопрос узнаете в ток-шоу «Большой город»

Каким будет Минск в новом сезоне? Анонс весны в «Большом городе»-2

Столица берет серьезную высоту, не уступая Году благоустройства – в работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. Какие гражданские инициативы будут реализованы в 2026 году, где появятся новые общественные пространства и где приземлится настоящий вертолет?

Каким будет Минск в новом сезоне? Встречаем весну в «Большом городе» в воскресенье, 1 марта, в 10.00.

# ЖКХ # Социальная инфраструктура

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