Лукашенко поздравил белорусских ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

День ракетных войск и артиллерии отмечают 19 ноября в Вооруженных силах Беларуси. Военнослужащих и ветеранов этого рода войск поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества. Она сыграла решающую роль в разгроме гитлеровских войск и достижении Победы в годы Великой Отечественной войны. Сегодня ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Беларуси, сохраняя верность традициям поколения победителей и мастерски владея современной боевой техникой, являются важнейшим сдерживающим фактором любых агрессивных устремлений в отношении нашего государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что ракетчики и артиллеристы и впредь будут делать все для защиты Отечества и сохранения мира на белорусской земле. Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, успехов в ратном труде на благо Беларуси.