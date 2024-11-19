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Лукашенко поздравил белорусских ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

19 ноября 2024 07:44
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День ракетных войск и артиллерии отмечают 19 ноября в Вооруженных силах Беларуси. Военнослужащих и ветеранов этого рода войск поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил белорусских ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества. Она сыграла решающую роль в разгроме гитлеровских войск и достижении Победы в годы Великой Отечественной войны. Сегодня ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Беларуси, сохраняя верность традициям поколения победителей и мастерски владея современной боевой техникой, являются важнейшим сдерживающим фактором любых агрессивных устремлений в отношении нашего государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что ракетчики и артиллеристы и впредь будут делать все для защиты Отечества и сохранения мира на белорусской земле. Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, успехов в ратном труде на благо Беларуси.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Беларуси

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