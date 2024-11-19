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Виктор Хренин встретился с послом КНР в Беларуси

19 ноября 2024 06:51
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Беларусь и Китай отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в военной сфере. В Минске состоялась встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в нашей стране Чжаном Вэньчуанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин встретился с послом КНР в Беларуси-2

Взаимодействие основано на стратегическом характере двусторонних отношений и совпадении позиций по основным вопросам международной повестки дня. В военной сфере проводятся регулярные визиты, совместные учения, военнослужащие проходят обучение в высших учебных заведениях Беларуси и КНР. 

Стороны обсудили пути дальнейшей активизации основных направлений военного сотрудничества на ближайшую перспективу как в двустороннем, так и многостороннем формате.

# Беларусь-Китай # Виктор Хренин # Международное сотрудничество

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