Виктор Хренин встретился с послом КНР в Беларуси

Беларусь и Китай отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в военной сфере. В Минске состоялась встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в нашей стране Чжаном Вэньчуанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие основано на стратегическом характере двусторонних отношений и совпадении позиций по основным вопросам международной повестки дня. В военной сфере проводятся регулярные визиты, совместные учения, военнослужащие проходят обучение в высших учебных заведениях Беларуси и КНР.

Стороны обсудили пути дальнейшей активизации основных направлений военного сотрудничества на ближайшую перспективу как в двустороннем, так и многостороннем формате.