Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» состоится в Купаловском театре

Русская классика на белорусской сцене. Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» по повести Достоевского состоится на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Русская классика на белорусской сцене. Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» по повести Достоевского состоится на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работу над постановкой доверили российскому режиссеру Дмитрию Акимову, который в прошлом декабре подарил белорусскому зрителю драму «А зоры тут ціхія». Контраст, абсурд и ирония – так описал свою работу над новой пьесой российский режиссер, общаясь с журналистами.
Хотя деталями команда не поделилась, интригу держат до последнего, свою главную цель озвучили: разрушить шаблонное восприятие классики, особенно среди молодежи.
Дмитрий Акимов, режиссер-постановщик (Россия):
Молодой зритель увидит, что классика это не скучно. Есть понятие «нескучная классика». Я вот в этом ключе делаю этот спектакль. Чтобы показать всем зрителям, в том числе и молодому зрителю, что классика это невероятно интересно. За счет формы и за счет содержания. Форма будет острая и яркая.
Премьера спектакля станет первой в 105-м театральном сезоне. На большой сцене зритель увидит постановку уже 20 ноября.