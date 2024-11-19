Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» состоится в Купаловском театре

Русская классика на белорусской сцене. Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» по повести Достоевского состоится на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу над постановкой доверили российскому режиссеру Дмитрию Акимову, который в прошлом декабре подарил белорусскому зрителю драму «А зоры тут ціхія». Контраст, абсурд и ирония – так описал свою работу над новой пьесой российский режиссер, общаясь с журналистами.

Хотя деталями команда не поделилась, интригу держат до последнего, свою главную цель озвучили: разрушить шаблонное восприятие классики, особенно среди молодежи.