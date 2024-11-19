Победителей конкурса эссе «Я и журфак» чествовали в Минске

О незабываемых моментах во время учебы и ярких впечатлениях от первой встречи с родной альма-матер рассказали участники конкурса эссе «Я и журфак». Накануне победителей творческого состязания чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие работы определили в нескольких номинациях. Всего же на суд жюри было представлено более 60 эссе от студентов и выпускников главной кузницы кадров для белорусских медиа. Полнота раскрытия темы, оригинальность подач и грамотное изложение стали определяющими критериями оценки конкурсных сочинений.

Светлана Харитонова, заведующая кафедрой периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского государственного университета:

Было очень интересно читать, потому что те образы, которые, собственно, мы читали, видели между строк в этих эссе, это образы наших студентов, наших преподавателей. Это те добрые слова и воспоминания, которые звучат от студентов и преподавателей выпускников. Это очень приятно.

Татьяна Качан-Лесникова, заместитель главного редактора газеты «‎Железнодорожник Белоруссии»‎:

Очень хотелось еще раз погрузиться в эти воспоминания. Вспомнить на молодость, друзей, какие-то наши факультетские события, спортивные состязания.