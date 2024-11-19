Прямой эфир

Победителей конкурса эссе «Я и журфак» чествовали в Минске

19 ноября 2024 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О незабываемых моментах во время учебы и ярких впечатлениях от первой встречи с родной альма-матер рассказали участники конкурса эссе «Я и журфак». Накануне победителей творческого состязания чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей конкурса эссе «Я и журфак» чествовали в Минске-2

Лучшие работы определили в нескольких номинациях. Всего же на суд жюри было представлено более 60 эссе от студентов и выпускников главной кузницы кадров для белорусских медиа. Полнота раскрытия темы, оригинальность подач и грамотное изложение стали определяющими критериями оценки конкурсных сочинений. 

Победителей конкурса эссе «Я и журфак» чествовали в Минске-4

Светлана Харитонова, заведующая кафедрой периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики Белорусского государственного университета:
Было очень интересно читать, потому что те образы, которые, собственно, мы читали, видели между строк в этих эссе, это образы наших студентов, наших преподавателей. Это те добрые слова и воспоминания, которые звучат от студентов и преподавателей выпускников. Это очень приятно.

Победителей конкурса эссе «Я и журфак» чествовали в Минске-6

Татьяна Качан-Лесникова, заместитель главного редактора газеты «‎Железнодорожник Белоруссии»‎:
Очень хотелось еще раз погрузиться в эти воспоминания. Вспомнить на молодость, друзей, какие-то наши факультетские события, спортивные состязания.

Победителей конкурса эссе «Я и журфак» чествовали в Минске-8

Конкурс приурочен к знаковой дате в истории факультета журналистики БГУ, в нынешнем году исполнилось 80 лет со дня его основания.

# БГУ # Журналистика # Конкурс # Светлана Харитонова

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Хренин встретился с послом КНР в Беларуси
19 ноября 2024 06:51

Виктор Хренин встретился с послом КНР в Беларуси

Международный фестиваль современной хореографии пройдёт в Витебске
19 ноября 2024 06:37

Международный фестиваль современной хореографии пройдёт в Витебске

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович
18 ноября 2024 18:22

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович