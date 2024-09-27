ГАИ усилит контроль на дорогах

Единый день безопасности дорожного движения проводит 27 сентября Госавтоинспекция. Профилактические мероприятия призваны привлечь внимание к проблеме травматизма в условиях сокращающегося светового дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трудовых коллективах и учреждениях образования сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы и напомнят о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Обозначать себя должны пешеходы, которые движутся по краю проезжей части, велосипедисты и те, кто передвигается на средствах персональной мобильности. Также сегодня и в выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

В пятницу и выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах и примет дополнительные меры по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения. Повышенное внимание будет уделено отработке аварийно-опасных участков дорог. К рейдовым мероприятиям подключатся экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

Водителям важно проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов, соблюдать скоростные ограничения и правила маневрирования.