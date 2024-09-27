Дзиодзина: Зеленский не настроен решать украинский вопрос путём мирного диалога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На днях Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк и, выступая на Генассамблее ООН, сделал несколько важных заявлений с точки зрения понимания вероятных перспектив на ближайшее будущее. Так, например, тезис о том, что «Россию можно только принудить к миру» уже самой формулировкой указывает на то, что президент Украины не настроен решать вопрос путем мирного диалога. И в ближайшее время стоит ожидать решений, продолжающих подкреплять военный конфликт.
Ведь даже с точки зрения психологии конструктивной коммуникации сочетание таких понятий, как «принуждение» и «мир» противоречат друг другу уже изначально. Потому как о мире, как правило, договариваются, опираясь на обоюдное уважение интересов друг друга.
В то время как путь принуждения предполагает стратегию силы, когда одна из сторон подавляет и доминирует. По понятным причинам конфликт если и сходит на нет, то едва ли можно утверждать, что при иных условиях он не вспыхнет с еще большим набором встречных обид и претензий.
Алена Дзиодзина:
Для президента своей страны довольно парадоксальный метод достигать мира. Однако, зная контекст, становится очевидно, в чьих интересах говорит и поступает Владимир Зеленский. Как говорится, ищи, кому выгодно! И в данном случае уши, торчащие со стороны зарубежных кураторов, очевидны. Ведь при подобном раскладе главным выгодополучателем выступают Штаты.
В то время как причины, которые обозначаются устами Зеленского, не что иное, как социально приемлемый повод присвоить средства замороженных российских активов и при этом не вызвать к себе вопросов. Ведь просто отнять казалось бы наглостью, но если предоставить с ним Украине «кредит» с оговоркой, что он будет потрачен на оборону, то, сделав небольшой круг, они не только уйдут за рубеж, но еще приумножатся. Это произойдет не только за счет долговых процентов от займа, но и благодаря тому, что, закупая иностранную военную технику для «безопасности Украины», Зеленский поддержит ее производство за рубежом.
А теперь представим на секунду, что война в Украине закончилась миром. Как же тогда выводить активы? Какую другую причину найти для санкций? За счет чего еще продолжать конкурировать? И какой иной повод найти, чтобы пытаться ослабить своих оппонентов на мировой арене?