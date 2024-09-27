Дзиодзина: Зеленский не настроен решать украинский вопрос путём мирного диалога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На днях Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк и, выступая на Генассамблее ООН, сделал несколько важных заявлений с точки зрения понимания вероятных перспектив на ближайшее будущее. Так, например, тезис о том, что «Россию можно только принудить к миру» уже самой формулировкой указывает на то, что президент Украины не настроен решать вопрос путем мирного диалога. И в ближайшее время стоит ожидать решений, продолжающих подкреплять военный конфликт.

Ведь даже с точки зрения психологии конструктивной коммуникации сочетание таких понятий, как «принуждение» и «мир» противоречат друг другу уже изначально. Потому как о мире, как правило, договариваются, опираясь на обоюдное уважение интересов друг друга.

В то время как путь принуждения предполагает стратегию силы, когда одна из сторон подавляет и доминирует. По понятным причинам конфликт если и сходит на нет, то едва ли можно утверждать, что при иных условиях он не вспыхнет с еще большим набором встречных обид и претензий.