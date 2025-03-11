Военная техника убирает урожай?! Участник жатвы-2024 рассказал, как ВС помогают в полях

14 марта 1980 года на территории нашей страны была создана 65-я бригада материально-технического обеспечения. Сегодня это единственная автомобильная бригада Вооруженных Сил Беларуси. На неделе воинская часть отмечает 45-летний юбилей со дня образования. Исторический путь, цели, задачи, предназначение и достижения бригады – смотрите в выпуске программы «Центральный регион».

Не только транспортировка груза и перевозка личного состава. Военнослужащие автомобильной бригады регулярно помогают труженикам села в уборке урожая. Водитель части Павел Цай не впервые на уборочной. Вот и в жатву-2024 за рулем трактора Belarus молодой сержант принимал активное участие. Перевозил солому, ремонтировал сельхозтехнику.

Павел Цай, водитель 65-й автомобильной бригады:

Это был Калинковичский район, Гомельская область, поселок Козловичи, сельскохозяйственное предприятие «Домановичи-Агро». Я работал на МТЗ-892. Погрузка, выгрузка тюков соломы. Мы работали там два месяца: с августа по октябрь. Выполнили свою задачу. Там был ураган, и мы помогали кровлю делать.

Я считаю, что это очень нужно, потому что сейчас такое время, что погода хорошая, урожая много и не справляются предприятия моментами. Техники много, людей маловато становится, поэтому то, что Вооруженные Силы помогают, – это очень правильно.