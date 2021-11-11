Белорусские учёные разработали аналог ПЦР-теста на коронавирус. Его можно сделать дома за 10 минут

Пока бушует пандемия, важно в первые дни разоблачить заболевание. Наши ученые из Института биоорганической химии разработали вариант домашней диагностики. Без лабораторий и очередей в поликлиниках. Вердикт вынесет экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Это отечественный аналог ПЦР. 10 минут, и результат с точностью 97,8 %. Работает быстро и просто.

Иван Политыко, заместитель директора хозрасчетного опытного производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Коронавирус состоит из РНК и белков, которые на нем находятся. В данном случае определяется нуклеокапсидный белок. Для этого необходимо первоначально вскрыть такой тампон и взять из носа мазок. Этот мазок мы помещаем в специальную экстракционную пробирку, в буферный раствор в пробирке. Его необходимо немного помассировать. Последнее действие – его нужно отжать. На эту пробирку надевается капельница, и на сам тест мы капаем три капли. Анализ на антиген нашей сотрудницы отрицательный, здесь нет полоски, которая показала бы, что человек заболел коронавирусом.

Никто не отменял сезонный грипп. Наши умы готовят к выпуску экспресс-систему, которая одновременно «раскусит» корону и грипп типов А и В. Время ожидания также 10-15 минут. Иван Политыко:

Определяется, что человек заболел коронавирусом, у него появилась полоса, и одновременно болен гриппом типа В.

Наталья Смелякова, начальник отдела технического контроля хозрасчетного опытного производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Наши тесты отличаются высокой чувствительностью, специфичностью, точностью. Мы проходим медицинские испытания, сравниванием наши тесты с тестами других производителей в мире. Среди новинок в антиковидном десанте – тест на антитела после вакцинации. Средний и высокий – можно выдохнуть, броня на ближайшее время есть. Но никто не отменял маски, дистанцию и чистые руки. Если вы не прививались и пополнили ряды переболевших, узнать свой иммунный ответ можно уже на 14-й день. Тест на антитела – еще одна гордость академиков. Увы, они вырабатываются не у всех. Достаточно капельки крови. Чем ярче полоски, тем больше интенсивность. Проверим на себе.

Наталья Смелякова:

Надо одна капля, примерно 10 микролитров. Если это в клинике, то капается две капли буферного раствора. Все, тест запустили. Прошло 15 минут. Результаты показывают, что вы переболели, потому что у вас очень хорошая, четкая линия иммуноглобулина G. Они останутся у вас надолго и будут вас защищать. Но иммуноглобулина М полосочка менее яркая. Они уходят первыми, по интенсивности окрашивания мы видим, что у вас их не так много. Иммуноглобулины G мы наблюдаем даже 9 месяцев и дольше. А потом вы захотите опять же узнать, ушли они от вас или они у вас в организме есть, или вам делать прививку. Наши тесты сдали экзамен на «отлично» и уже пользуются спросом в Казахстане, Узбекистане и Вьетнаме. Это существенная помощь врачам, сигнал к детальному обследованию для пациентов и бесценный самоконтроль для каждого из нас.