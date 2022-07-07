Адвокатура будущего. Вот какие интернет-проекты создали белорусские юристы

Если кто-то из абитуриентов еще не определился с выбором профессии, то самое время задуматься о юриспруденции, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А в доказательство того, что адвокат – профессия креативная, мы расскажем о нескольких необычных проектах.

Алеся Терешкова, заведующая Минской областной юридической консультацией № 5:

Благодаря совместному сотрудничеству Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ был создан Telegram-бот, так и называется «Детский адвокат», где любой подросток, а также его родители могут задать любой интересующий их вопрос на тему права. Задаются абсолютно разные, очень интересные вопросы. Даже можно отметить некоторую сезонность. Как только начались каникулы, больше вопросов было о взаимодействии подростков между собой: кто-то что-то не поделил, забрал у кого-то телефон. Куда обращаться и как помириться? А когда начинается школьный сезон, вопросы касаются уже взаимодействия с учителями, что делать и куда обращаться.

Написать в чат-бот может любой ребенок или кто-то из его родителей. Ну а чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше воспользоваться еще и специальным приложением. «Гражданин никогда не окажется без юридической помощи». Какие принципы есть у современных адвокатов? Подробности.

Алеся Терешкова:

Продолжением сотрудничества Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ является мобильное приложение, которое не имеет аналогов на постсоветском пространстве и называется «Адвокот». Это котик, который является проводником в мире права для детей и их родителей. В этом приложении есть различные интерактивные истории, который могут пройти как дети, так и их родители, чтобы не оказаться в них в реальной жизни. Например, можно ли курить в общественных местах, что грозит, если это будет в неустановленном месте? Можно ли шуметь после 12 и мешать тем самым соседям? Различные истории, которые можно пройти, не выходя их дома, в телефоне, и получить потом чек-лист, в котором будет указано, что нужно помнить и знать.