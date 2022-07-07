Адвокатура будущего. Вот какие интернет-проекты создали белорусские юристы
Если кто-то из абитуриентов еще не определился с выбором профессии, то самое время задуматься о юриспруденции, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А в доказательство того, что адвокат – профессия креативная, мы расскажем о нескольких необычных проектах.
Алеся Терешкова, заведующая Минской областной юридической консультацией № 5:
Благодаря совместному сотрудничеству Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ был создан Telegram-бот, так и называется «Детский адвокат», где любой подросток, а также его родители могут задать любой интересующий их вопрос на тему права. Задаются абсолютно разные, очень интересные вопросы. Даже можно отметить некоторую сезонность. Как только начались каникулы, больше вопросов было о взаимодействии подростков между собой: кто-то что-то не поделил, забрал у кого-то телефон. Куда обращаться и как помириться? А когда начинается школьный сезон, вопросы касаются уже взаимодействия с учителями, что делать и куда обращаться.
Написать в чат-бот может любой ребенок или кто-то из его родителей. Ну а чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше воспользоваться еще и специальным приложением.
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Алеся Терешкова:
Продолжением сотрудничества Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ является мобильное приложение, которое не имеет аналогов на постсоветском пространстве и называется «Адвокот». Это котик, который является проводником в мире права для детей и их родителей. В этом приложении есть различные интерактивные истории, который могут пройти как дети, так и их родители, чтобы не оказаться в них в реальной жизни. Например, можно ли курить в общественных местах, что грозит, если это будет в неустановленном месте? Можно ли шуметь после 12 и мешать тем самым соседям? Различные истории, которые можно пройти, не выходя их дома, в телефоне, и получить потом чек-лист, в котором будет указано, что нужно помнить и знать.
Также это приложение удобно тем, что в него встроен чат-бот «Детский адвокат». Если вы не нашли ответ на свой вопрос, можете просто перейти по ссылке и задать вопрос непосредственно адвокату, который на него ответит с удовольствием. Адвокаты не стоят на месте, идут в ногу со временем. И Белорусской республиканской коллегией адвокатов разработано мобильное приложение «Адвокаты Беларуси». Это приложение можно скачать, в нем также есть геолокация, и любой человек, кому нужен адвокат, просто может найти адвоката поблизости, списаться с этим адвокатом и получить качественную юридическую помощь.
Вот такая она, адвокатура будущего.
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