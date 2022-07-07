«Как говорится, с горячим сердцем, но с холодной головой». Адвокаты Беларуси поздравили коллег со 100-летием ведомства

2 июля в Минской областной специализированной юридической консультации не обычная планерка, а праздничная, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. И повод для этого серьезный: на днях белорусская адвокатура отметила свое 100-летие. Хотя у службы солидный стаж, современная адвокатская практика – уже совершенно другая история.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

Уважаемые коллеги, главная задача адвоката – это качественное оказание юридической помощи гражданам, юридическим лицам, которые обращаются к нам за помощью. Поэтому у меня к вам просьба ежедневная, ежемесячная, ежегодная – чтобы проблема людей, которые к нам обращаются за помощью, была в первую очередь вами услышана, вами были выработаны стратегии, направленные на поиск законных способов защиты прав и законных интересов. И самое главное – чтобы позицию человека, чьи интересы вы представляете, услышали те государственные органы, иные организации, от которых зависит принятие решения по существу проблемы, с которой нам обратился гражданин. И вправду: за прокурором стоит закон, а за адвокатом – человек. На страже интересов белорусов сегодня более 1 800 адвокатов, и у каждого свой, уникальный путь в профессию. Так, заведующему юридической консультацией Олегу Марцинкевичу довелось побывать по разные стороны баррикад.

Олег Марцинкевич, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования:

В 1992 году окончил Белгосуниверситет по специальности правоведение, был распределен в органы прокуратуры. Пять лет трудился в органах прокуратуры и Комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Президенте Республики Беларусь. В последующем был принят адвокатом в Минскую областную коллегию адвокатов. Из обвинителей – в защитники. Но независимо от того, какую дальнейшую дорогу выбирает для себя юрист, во главе всегда остается буква закона.

Олег Марцинкевич:

Каждое дело, каждое общение с клиентом – это что-то новое. Если это трудовой спор, административное дело, уголовное, это судьбы людей, ты разбираешься, поднимаешь закон, изучаешь проблему, и эта проблема всегда новая, как и люди, с которыми ты общаешься, и вопрос, который ставится. К слову, в уголовных делах экономической направленности сотрудники этой юридической консультации – профи. Ведь, несмотря на широкую практику, которую предполагает лицензия, у адвокатов тоже есть своя специализация.

Олег Марцинкевич:

Я специализируюсь больше на ведении уголовных дел именно экономической направленности, должностных преступлениях. В целом консультация ведет экономические дела в экономических судах Республики Беларусь, гражданские дела – в районных судах. И уголовные дела по экономической направленности – это налоговое, таможенное законодательства. Не зря считается, что профессия адвоката сродни врачебной: рабочий день также 24 на 7. Консультации, участие в судах и на предварительном следствии – это лишь маленькая часть дел, которые умещаются в официальные девять часов. Олег Марцинкевич:

Как правило, адвокаты приходят на консультацию к 9 часам. Конечно, у каждого адвоката возникают какие-то вопросы по делам. Зачастую мы их обсуждаем, делимся проблемами, тем, как выйти из той или иной ситуации, как помочь гражданину. Обсуждаем законодательство, новое в законодательстве. И уже в зависимости от той ситуации, которая возникает в самой консультации, необходимо организовать дежурство, прием граждан, распределить дела, которые иногда поступают из судов. Их тоже необходимо адвокатам направить, возможно, собрать какие-то документы, поднять законодательство. Так и начинается рабочий день. И он продолжается до 18:00, а зачастую и до 19, и до 20. был у меня случай в практике, когда в Барановичском районном суде вышел из суда в 24:00. Ночью посреди Барановичей, перед этим были допрошены в суде 20 свидетелей. Вот так работает адвокат.

Татьяна Марцинкевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Это интересная профессия, прекрасная, творческая, благородная, которая служит людям, помогает им разобраться в сложных конфликтных ситуациях.

Вероника Марцинкевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Для меня адвокат – это исключительная возможность помочь гражданам отстоять свои права и интересы, рассматривать интересные юридические дела, бороться и побеждать. При этом действовать свободно, независимо и с долей творчества. Сохранить лучшее и внести новое поможет важное мероприятие, которое состоится в ближайшее время в столице.

Максим Терешков:

2022 год – год 100-летия адвокатуры Беларуси. На мой взгляд, это праздник не только 26 июня, это праздник, который может продолжаться целый год, поэтому 7 июля Дворец Республики принимает съезд белорусских адвокатов, на котором будет принята концепция развития белорусской адвокатуры до 2030 года. Одним из основных разделов этой концепции является повышение доступности и качества оказываемой юридической помощи нашим гражданам. Эта концепция разработана опытнейшими адвокатами и учеными нашей страны. Что ж, самое время для теплых слов поздравлений!

Олег Марцинкевич:

В этот год, год 100-летия адвокатуры, я поздравляю всех своих коллег с этой знаменательной датой. Здоровья, счастья, чтобы те цели, которые вы ставили, всегда достигались, чтобы та помощь, которую вы оказываете нашим гражданам, была должной, действительной и всегда ваша работа приносила вам удовлетворение.

Татьяна Марцинкевич:

Это знаменательная дата для нас всех, и в этот прекрасный праздник мне хотелось бы пожелать вам здоровья, успехов в вашей личной жизни, спокойствия вашим семьям, а в профессиональной деятельности – всегда оставаться профессионалами, всегда действовать по закону, в интересах того лица, которое вы защищаете и представляете. И, как говорится, с горячим сердцем, но с холодной головой.

Алеся Терешкова, заведующая Минской областной юридической консультацией № 5:

Я желаю всем нам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и успехов как профессиональных, так и в личном плане. Пусть у нас все получается, пусть все дела наших клиентов разрешаются только в их пользу. А также я желаю, чтобы у нас были благодарные клиенты и мы все были сплоченными, дружными и только совершенствовались и развивались. С праздником вас!