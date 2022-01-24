Лукашенко: «Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа Соединенных Штатов Америки. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси. Так вот я хочу обратить их к тому, что я сказал в Лунинце. Думаю, не надо ничего тут добавлять. Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем? Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают. Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь, в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, Анатолий Петрович, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь.