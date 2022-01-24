Лукашенко о Позняке: «Где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас «произошла оккупация Беларуси». Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена «оккупация Беларуси»? «Уведзены войскі, працэс гэты працягваецца – увядзення расійскіх войск на нашу тэрыторыю. Павінны прыехаць сюды 200 цягнікоў па 50 вагонаў. Гэта ў сярэднім будзе 80-100 тысяч жывой сілы, плюс уся тэхніка. Прапісаны ўвесь план акупацыі». Зенон Позняк. Я еще раз говорю, что я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но, должен сказать, я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек неглупый. Ну «200 цягнікоў», которые «прывязуць сюды, і тэхніку, і 100 тысяч жывой сілы». Слушайте, вы военный человек, 200 железнодорожных составов – никогда это не вместится. Это же элементарно посчитать. Даже если ты не знаешь, что такое армия, не служил никогда там. Это простая школьная арифметика. Но дело не в этом. Я почему подчеркнул это, получая информацию от разведки, КГБ, пограничников, ваш анализ, в том числе и политический? Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь Президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я Президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с Запада, ни с Востока, ни с Севера, ни с Юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме.