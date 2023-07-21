Позаботиться об экологии может каждый. Специалисты назвали простые действия для сохранения планеты

Забота об экологии планеты – огромная системная задача. Помочь природе может каждый, слегка изменив привычную рутину.

Никита Наумович, эколог:

Надо начать с самого себя. Проанализировать свою жизнь, чтобы осознать свое отношение, свое место в экологической системе. Тема экологии стала насущной и глобальной. Каждый воспринимает экологию по-разному, то есть на уровне своей информированности. У меня давно уже такие привычки сложились, что, допустим, конфеты в кармане и остался от них фантик. Я, даже находясь в парке, если там не будет поблизости мусорки, я положу в карман, потом в дальнейшем это выкину.

Любую мелочь можно повернуть в сторону экологичности, при этом не ущемлять себя в удобстве и комфорте. Достаточно посмотреть на обычные вещи с позиции здравомыслия. К примеру, можно не брать на кассе одноразовый пакет, а ходить со своей сумкой. И использовать те вещи, которые у вас есть так долго, насколько это возможно. Никита Наумович:

Все идет от концепции zero waste. Это была концепция, сейчас это стало движением, которое позволяет человеку задуматься, что надо сокращать и минимизировать отходы как на производственном, так и на бытовом уровне максимально.

Заранее составляйте список, что нужно приобрести, чтобы не взять лишнего и не выбросить, потому что испортилось. Никита Наумович:

Надо особо задумываться над вопросом экологической этики. Экологическая этика есть то, что нельзя навредить ничему живому. Например, сейчас такой период – шашлычки, рыбалочка, все остальное. Это хорошо, полезно, приятно на природе, но надо думать, что мы после себя оставляем. Посидели, отдохнули и назад уехали, прибрали мусор.

Компьютеры и другие гаджеты потребляют энергию даже в спящем режиме, поэтому отключайте приборы полностью, когда они не используются. Экологичный образ жизни – забота не только об окружающей среде, но и о своем здоровье. Но чтобы внедрить ту или иную новую привычку, нужно подходить к этому постепенно и с умом.

Александра Магирани, психолог:

Важно четко понимать, какую пользу принесет вам новое привычка. И главное не заниматься самообманом и не заставлять себя делать то, что вам не нужно. Это должен быть ваш осознанный выбор. Делайте первый шаг. После принятия решения человек должен хотя бы раз сделать то, что он себе пообещал, но не стоит сразу ставить перед собой какие-то большие, масштабные задачи. Также рекомендую укоренить привычку в своей жизни. Для этого нужно сделать запланированное несколько раз. Для начала выполните это действие 2-3 дня подряд.