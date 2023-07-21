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Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый

21 июля 2023 08:52
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим пасту с вешенками на завтрак.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-1

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-3

Первым делом нужно очень мелко порубить вешенки. Наливаем масло на сковороду. Отправляем вешенки жариться до румяного цвета.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-6

Мелко порубим петрушку.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-9

Отправляем мелкую пасту немного обжариться на сковородку до румяного цвета, и тогда будет прекрасный ореховый вкус. Отправляем черный перец к пасте, и он отдаст все эфирные масла. Солим и заливаем небольшим количеством воды.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-12

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая» – особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-15

Нам понадобится три желтка, чтобы сделать текстуру пасты более сливочной. Добавим в желтки немножко воды и взобьем.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-18

Отправляем петрушку к макаронам, чтобы она отдала все свои ароматы. Важный момент: добавим желтки и тем самым загустим пасту. Важно все быстро перемешивать, чтобы желток не свернулся.

Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый-21

Перекладываем блюдо в сервировочную тарелку. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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