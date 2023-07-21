Как приготовить пасту с вешенками? Рецепт, который сможет повторить каждый

Лена Климук, кулинар:

Приготовим пасту с вешенками на завтрак.

Первым делом нужно очень мелко порубить вешенки. Наливаем масло на сковороду. Отправляем вешенки жариться до румяного цвета.

Мелко порубим петрушку.

Отправляем мелкую пасту немного обжариться на сковородку до румяного цвета, и тогда будет прекрасный ореховый вкус. Отправляем черный перец к пасте, и он отдаст все эфирные масла. Солим и заливаем небольшим количеством воды.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая» – особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.

Нам понадобится три желтка, чтобы сделать текстуру пасты более сливочной. Добавим в желтки немножко воды и взобьем.

Отправляем петрушку к макаронам, чтобы она отдала все свои ароматы. Важный момент: добавим желтки и тем самым загустим пасту. Важно все быстро перемешивать, чтобы желток не свернулся.