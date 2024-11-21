Инфекции могут стать триггером для заболеваний щитовидной железы. Поговорили с врачом-эндокринологом

Щитовидная железа – это небольшой по размерам орган, основной функцией которого является выработка гормонов, регулирующих обмен веществ в нашем организме. Узлы являются самой распространенной патологией щитовидной железы. Но несут ли такие образования опасность?
Наталия Подгорная, врач-эндокринолог клиники «Мерси»:
С 90 % вероятностью мы имеем дело с безопасными образованиями щитовидной железы, неопухолевого генеза. Это коллоидные узлы, из них примерно 99 % могут вам в дальнейшем не доставить никаких неприятностей. 1-3 % со временем могут приобрести автономность и начать в избытке начать продуцировать гормоны щитовидной железы, что может привести к тиреотоксикозу. Как правило, это развивается в более старшем возрасте, это неприятно, но лечится.
Только 10 % узлов в щитовидной железе представляют собой опухолевый процесс. 8 % из них – доброкачественные и только 2 % способны перерасти в злокачественное образование. Поэтому так важно своевременно обращаться к эндокринологу. Врач по данным ультразвукового исследования оценит характеристики узла и решит, нужно ли его пунктировать, так как именно пункционная биопсия позволяет определить, из каких клеток состоит узел.
Наталия Подгорная:
При выявлении узла в щитовидной железе перед нами встают два вопроса: рак это или не рак, горячий это узел или не горячий. Самый горячий узел, который продуцирует в избытке тиреоидные гормоны. Сдать анализы на гормоны, в частности тиреотропный гормон, который нам позволяет оценить функциональное состояние щитовидной железы. При выявлении тиреотоксикоза, при наличии большого узла мы можем проводить сцинтиграфии щитовидной железы, чтобы исключить те самые горячие узлы.
Лечение узлов может быть консервативное, малоинвазивное и оперативное.
Наталия Подгорная:
Как правило, динамический контроль узловых образований щитовидной железы проводится один раз в год, при наличии показаний может быть чаще, обычно это раз в полгода. В случае, если узел щитовидной железы активно растет, вызывая увеличение щитовидной железы, мешающее дышать, глотать. А также если пункционная биопсия выявила опухолевое образование в щитовидной железе, то проводится хирургическое лечение.
В большинстве случаев узловые образования щитовидной железы безобидны и требуют только регулярного наблюдения. В качестве профилактики эндокринологи рекомендуют придерживаться нескольких простых правил: употреблять достаточное количество йода – дома использовать только йодированную соль и включать в рацион больше морепродуктов. Помните, что курение увеличивает риск практически всех заболеваний щитовидной железы. Тем, у кого есть такая пагубная привычка, стоит от нее избавиться.
Наталия Подгорная:
Избегайте всякого рода переохлаждений, ОРВИ, которые могут способствовать и являться триггерами для развития различных заболеваний щитовидной железы. Санируйте очаги хронической инфекции. Любые хронические заболевания носоглотки, ротоглотки, тонзиллиты, синуситы – это все триггеры для развития заболеваний щитовидной железы.
Важно помнить, что своевременное обращение к эндокринологу при выявлении узлов в щитовидной железе поможет избежать осложнений и принять эффективные меры лечения. Вовремя обращайтесь к специалистам, чтобы сохранить свое здоровье.
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