Инфекции могут стать триггером для заболеваний щитовидной железы. Поговорили с врачом-эндокринологом

Щитовидная железа – это небольшой по размерам орган, основной функцией которого является выработка гормонов, регулирующих обмен веществ в нашем организме. Узлы являются самой распространенной патологией щитовидной железы. Но несут ли такие образования опасность?

Наталия Подгорная, врач-эндокринолог клиники «Мерси»:

С 90 % вероятностью мы имеем дело с безопасными образованиями щитовидной железы, неопухолевого генеза. Это коллоидные узлы, из них примерно 99 % могут вам в дальнейшем не доставить никаких неприятностей. 1-3 % со временем могут приобрести автономность и начать в избытке начать продуцировать гормоны щитовидной железы, что может привести к тиреотоксикозу. Как правило, это развивается в более старшем возрасте, это неприятно, но лечится.

Только 10 % узлов в щитовидной железе представляют собой опухолевый процесс. 8 % из них – доброкачественные и только 2 % способны перерасти в злокачественное образование. Поэтому так важно своевременно обращаться к эндокринологу. Врач по данным ультразвукового исследования оценит характеристики узла и решит, нужно ли его пунктировать, так как именно пункционная биопсия позволяет определить, из каких клеток состоит узел.

Наталия Подгорная:

При выявлении узла в щитовидной железе перед нами встают два вопроса: рак это или не рак, горячий это узел или не горячий. Самый горячий узел, который продуцирует в избытке тиреоидные гормоны. Сдать анализы на гормоны, в частности тиреотропный гормон, который нам позволяет оценить функциональное состояние щитовидной железы. При выявлении тиреотоксикоза, при наличии большого узла мы можем проводить сцинтиграфии щитовидной железы, чтобы исключить те самые горячие узлы.