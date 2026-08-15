«Даже не знаю, что с ними делать». Лукашенко получил в подарок улей с пчелами

Уникальный праздник, который раз в 2 года заставляет биться сердце самобытного края в унисон со всей страной. 15 августа агрогородок Лясковичи Петриковского района принимает международный фестиваль «Зов Полесья», который официально закрепил за собой статус главного культурного бренда южного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые этот форум состоялся 16 лет назад – тогда праздник объединил всего несколько сотен участников. Сейчас это масштабный международный проект, география участников охватывает 11 стран. Вместе с полешуками сегодня и Президент. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля. Тут основа нашего белорусского характера! Лукашенко принял участие в открытии фестиваля «Зов Полесья». Обращаясь к участникам и гостям форума, глава государства искренне признался, что Полесье для него особенно еще и тем, что именно здесь он делал свои первые шаги на посту Президента. С тех пор в регионе изменилось многое, он заметно похорошел, в том числе благодаря реализации программы возрождения. И все же среди полешуков есть люди особые. Те, кто носят звания ганаровых. Таких сегодня на сцене четверо.

Колоритнее коллег по званию, как и подобает артисту, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца «Полесские зори» имени Цурканова Пинского городского Дома культуры Сергей Поддубный. Он же нашел очень точные и трогательные слова. Лукашенко рассказал о главных целях второй программы развития районов Припятского Полесья.

Сергей Поддубный, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного ансамбля песни и танца «Полесские зори»:

Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите высказать искренние слова благодарности за высокое звание «Почетный полешук». Спасибо вам за внимание и любовь к людям. Ведь благодаря вам мы сегодня имеем возможность жить и работать в прекрасной стране. Благодаря вам мы можем воспитывать достойно своих детей под мирным небом. Низкий вам поклон за это. Як кажуць на Палессі, адданасць Радзіме – гэта гонар для палешука. Александр Григорьевич, мы всегда такими будем и мы никогда вас не подведем. Я думаю, все меня поддержат.

Полешуки, как никто, чтут традиции. Потому в подарок Президенту презентовали улей. Накануне медовый спас был, как-никак. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Огромное спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за ваши подарки. Я даже не знаю, что с ними делать, как во Дворце Независимости этот улей с пчелами поставить. Думаю, будут бояться приезжать ко мне в гости. Ну подумаем, что сделать. Спасибо вам огромное. Благодарен за этот подарок, особенно за яблоки. Я, честно говоря, еще таких и не видел в этом году. И вчера я предложил вашему фермеру прямо под Минском несколько полей уникальных – которые у меня просят застроить, жилье и прочее – под полесские сады, под полесский огород. Проезжай, говорю, сделай вокруг Минска, чтобы Минск, как Кишинев когда-то в Молдове, я помню эту картинку, процветал и был цветущим в этом саду. Взял время подумать. Ну, думаю, согласится, потому что уникальное место. Многие бы хотели там что-то сделать.

Фишка фестиваля в высокой концентрации присущего только Полесью колорита. Полешуки его хотели сделать для себя, но без помощи такой размах едва ли осилили бы. Так что очень благодарны.

– Дзякуй вашаму намаганню, што вы нам зрабілі такі фестываль у 2010 годзе.

– Я сразу был против. Думаю, столько этих фестивалей. Это же деньги: привезти людей, организовать. А потом Михаилу Ивановичу говорю: ну полешуки, ну как можно загубить народную инициативу? Не начальники же придумали?! Ладно, пускай будет. Ну не жалеем сегодня. Еще одна точка, где мы собираемся. Мало смотреть на ремесла, нужно слушать полесскую речь, которая разнится от региона к региону. А еще восхищаться тем, как продуманно жили предки, создавая руками то, что нужно и сегодня. Кошык да кубла у вас в хозяйстве есть?

– Сберегаю это все. Научился от деда, от прадеда. Это кашы з лазы.

– А у него есть ученики?

– Есть.

– Мы ни в коем случае не должны это забыть.

– Гэты човен ён зрабіў у 1998-м годзе пераняў ад сваіх старэйшых жыхароў вёскі. Ён занесены ў спіс дзяржаўнай нематэрыяльнай каштоўнасці, гэты човен.

– Молодцы.

– Знаете, Александр Григорьевич, главное, что наше ремесло простое. Но в Лельчицком районе без кошелей никуда. Как деды передали, так и мы передаем.

– Вот за это вы молодцы.

– Командировочная.

– Это липа.

– Ну мне уже мед подарили.

– Ну так и что?

– Если надо, вы же в командировку ездите, то почему нет?

Любопытно, как много полешуки уделяли и уделяют внимание в традициях семейным ценностям и роли хозяина. Настоящий, как и тогда, принимает участие в жизни дома и разыскивая для него самое лучшее. Кстати, записывайте рецепт настоящего полесского хлеба из ржаной муки. Президент разузнал для вас.

– Закваска есть. Дальше?

– Раней маглі дабавіць ржаную муку абдзярную. Накруцілі, калі хто багацейшы – пшаніцу сыпалі, а як мая мама, яна дабаўляла яшчэ і бульбу. Зварыць, патаўкуць. Для салодкасці, тады ж сахару не было. І каб ён падыходзіў, каб дзьмухалі ў дзежку з чатырох старон. І ніхто абы, а мужык. Каб хлябок удаваўся, каб пышны быў, добры, павінен добры мужчынка і дзьмухнуць туды.

– Няма мужыка добрага...

– ...І ніякай справы не будзе.

Хлеб сегодня был повсюду. Август – жнівень. Два знаковых каравая вручили высокому гостю. Один от двух областей, Гомельской и Брестской, символ единства Полесья.

Второй только от гомельчан как символ первого в этом году их личного миллиона тонн зерна. Но надо трудиться. Президент возвращает к рабочему и земному под конец визита.