Лукашенко: подвиги ветеранов войны в Афганистане продолжают жить в сердцах благодарных потомков

15 февраля в Беларуси вспоминают памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей нашей земли. В очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана торжества проходят по всей стране. Обращение к воинам-интернационалистам адресовал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С честью выполняя свой интернациональный долг, вы защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий. Закладывая основу развитой экономики и современной социальной инфраструктуры, открывали для среднеазиатской страны новую страницу ее истории. Спустя десятки лет подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков. Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ. Внося весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, вы прививаете ей любовь к Отечеству, содействуете сохранению мира и спокойствия на родной земле.