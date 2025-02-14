Зданевич о работе Тимановской с спецслужбами Польши: общение было через охранников Службы охраны президента

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о скандале, разразившемся вокруг Тимановской. В эфире бывший супруг Кристины Тимановской – Арсений Зданевич.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о скандале, разразившемся вокруг Тимановской. В эфире бывший супруг Кристины Тимановской – Арсений Зданевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Были ли к вам, к супруге, какие-то заходы от польских правоохранителей, скажем прямо, спецслужб?
Арсений Зданевич, экс-муж Кристины Тимановской:
Ко мне – нет. Насколько я знаю, к ней были. То есть она в отдельной комнате где-то с кем-то, с людьми какими-то в штатском общалась. Понятное дело, что за пределы этих стен ничего не выходило. Ну а так, все общение там с каким-то возможным руководством, кураторами.
Григорий Азаренок:
оно было через этих охранников?
Арсений Зданевич:
Да.
Григорий Азаренок:
А что за служба?
Арсений Зданевич:
Служба охраны президента.