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Зданевич о работе Тимановской с спецслужбами Польши: общение было через охранников Службы охраны президента

14 февраля 2025 20:43
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о скандале, разразившемся вокруг Тимановской. В эфире бывший супруг Кристины Тимановской – Арсений Зданевич.

Зданевич о работе Тимановской с спецслужбами Польши: общение было через охранников Службы охраны президента-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Были ли к вам, к супруге, какие-то заходы от польских правоохранителей, скажем прямо, спецслужб?

Арсений Зданевич, экс-муж Кристины Тимановской: 
Ко мне нет. Насколько я знаю, к ней были. То есть она в отдельной комнате где-то с кем-то, с людьми какими-то в штатском общалась. Понятное дело, что за пределы этих стен ничего не выходило. Ну а так, все общение там с каким-то возможным руководством, кураторами. 

Григорий Азаренок: 
оно было через этих охранников? 

Арсений Зданевич: 
Да. 

Григорий Азаренок:
А что за служба?

Арсений Зданевич:
Служба охраны президента.

# Григорий Азарёнок

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