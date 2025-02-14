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Тимановская «немножко употребляла»: Зданевич о спортивной карьере экс-жены

14 февраля 2025 20:47
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о скандале, разразившемся вокруг Тимановской. В эфире бывший супруг Кристины Тимановской – Арсений Зданевич.

Тимановская «немножко употребляла»: Зданевич о спортивной карьере экс-жены-2

Арсений Зданевич, экс-муж Кристины Тимановской:
Касаемо спорта, еще вопросы к тем результатам, которые она там показывала, потому что, насколько я знаю, она принимает спортивное питание, и я знаю, что в одном из препаратов содержались запрещенные вещества.

Григорий Азаренок, СТВ:
То есть немножко и употребляла, да?

Арсений Зданевич:
Ну, да.

Григорий Азаренок:
А что конкретно не можете сказать?

Арсений Зданевич:
Так не знаю, честно. Я просто знаю, что на тот момент содержалось какое-то количество этого запрещенного вещества, но так я не помню. Это еще было до того, как она, по-моему, поехала на первое официальное соревнование с Польшей. 

Григорий Азаренок:
И что с ней было после этого употребления?

Арсений Зданевич:
Ничего, никаких проверок там не брали, ничего не делали. Она, по-моему, на тот момент пятое место заняла. 

Григорий Азаренок:
Ну и как, подсела она на это?

Арсений Зданевич:
Насколько я знаю, вот она постоянно в инстаграме какие-то там рекламирует бады.

# Григорий Азаренок

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