Тимановская «немножко употребляла»: Зданевич о спортивной карьере экс-жены

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о скандале, разразившемся вокруг Тимановской. В эфире бывший супруг Кристины Тимановской – Арсений Зданевич.

Арсений Зданевич, экс-муж Кристины Тимановской:

Касаемо спорта, еще вопросы к тем результатам, которые она там показывала, потому что, насколько я знаю, она принимает спортивное питание, и я знаю, что в одном из препаратов содержались запрещенные вещества.



Григорий Азаренок, СТВ:

То есть немножко и употребляла, да?



Арсений Зданевич:

Ну, да.



Григорий Азаренок:

А что конкретно не можете сказать?



Арсений Зданевич:

Так не знаю, честно. Я просто знаю, что на тот момент содержалось какое-то количество этого запрещенного вещества, но так я не помню. Это еще было до того, как она, по-моему, поехала на первое официальное соревнование с Польшей.

Григорий Азаренок:

И что с ней было после этого употребления?

Арсений Зданевич:

Ничего, никаких проверок там не брали, ничего не делали. Она, по-моему, на тот момент пятое место заняла.

Григорий Азаренок:

Ну и как, подсела она на это?

Арсений Зданевич:

Насколько я знаю, вот она постоянно в инстаграме какие-то там рекламирует бады.