На что живет семья эмигрантов в Польше? Рассказал экс-муж Кристины Тимановской

Григорий Азаренок, СТВ:

На что живет семья, ну, скажем так, эмигрантов? Вот, понятно, какие-то вот эти фонды, выплаты Кристине были, еще чего-то, но особенно когда сдавать квартиру, это же все равно слезы.

Арсений Зданевич, экс-муж Кристины Тимановской:

Да, но первое время я был без работы. То есть я не мог понять, чем мне вообще заниматься. То есть я в новой стране, ничего не знаю, языка не знаю. Поэтому ей фонд помогал с оплатой квартиры. И ей платили, по-моему, стипендию, на которую, грубо говоря, мы там могли позволить себе в магазин сходить, что-то купить и так далее. Потом, в скором времени, так как я был здесь фитнес-тренером, то есть я решил организовывать тренировки онлайн. Я начал проводить тренировки онлайн, начал зарабатывать деньги так. После этого я уже решил пойти непосредственно в зал тренером работать и занимался тренерством.