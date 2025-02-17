На международной выставке продуктов питания Gulfood 2025 представлены 13 белорусских компаний

В Дубае 17 февраля открылась экспозиция наших производителей. Поскольку рынок Эмиратов высоко платежеспособный, а общий объем пищевой продукции оценивается в 50 миллиардов долларов, у наших компаний к региону особый интерес. В первую очередь представлена мясо-молочная и хлебобулочная продукция от 13 белорусских предприятий-экспортеров. В Дубае работает и делегация нашей торгово-промышленной палаты. Запланированы встречи и переговоры с зарубежными коллегами. Речь пойдет о создании дополнительных механизмов активизации партнерства, а также о развитии логистики.