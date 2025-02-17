Прямой эфир

На международной выставке продуктов питания Gulfood 2025 представлены 13 белорусских компаний

17 февраля 2025 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь участвует в крупнейшей международной выставке продуктов питания в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На международной выставке продуктов питания Gulfood 2025 представлены 13 белорусских компаний-2

В Дубае 17 февраля открылась экспозиция наших производителей. Поскольку рынок Эмиратов высоко платежеспособный, а общий объем пищевой продукции оценивается в 50 миллиардов долларов, у наших компаний к региону особый интерес. В первую очередь представлена мясо-молочная и хлебобулочная продукция от 13 белорусских предприятий-экспортеров. В Дубае работает и делегация нашей торгово-промышленной палаты. Запланированы встречи и переговоры с зарубежными коллегами. Речь пойдет о создании дополнительных механизмов активизации партнерства, а также о развитии логистики.

# Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
Почему с глиной нельзя работать в плохом настроении? Пообщались с художником-керамистом
17 февраля 2025 14:05

Почему с глиной нельзя работать в плохом настроении? Пообщались с художником-керамистом

В Солигорске идут работы по благоустройству города
17 февраля 2025 14:00

В Солигорске идут работы по благоустройству города

В Столбцовском районе за 2024-й собрано свыше 2,5 тысячи тонн вторсырья
17 февраля 2025 13:58

В Столбцовском районе за 2024-й собрано свыше 2,5 тысячи тонн вторсырья