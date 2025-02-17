Почему с глиной нельзя работать в плохом настроении? Пообщались с художником-керамистом
Искусство четырех стихий! В мире керамики Ирина Голуб-Петрович больше четверти века. Художественный взгляд и концептуальный подход – ее конек. Творит в разных техниках и жанрах. Колдует с глазурью и создает изделия со знаком вау. Во всем чувствуется новизна, креатив и глубина. Родилась на Гомельщине, лепила и рисовала с малых лет, и однажды Вселенная подала знак.
Ирина Голуб-Петрович, художник-керамист:
Когда мне было 18 лет, я приехала поступать в Мирское художественное училище на художника-оформителя, но меня завели сразу в мастерскую к керамистам. И все, я больше никуда не пошла. Я получила высшее художественное образование, своя мастерская у меня была в Минске, но выйдя в декрет, конечно, все это стало на паузу, случился ковид.
Все, что ни случается – к лучшему. Семьей перебрались в деревню Рудня Дзержинского района. Живописные просторы близ реки – рай для художника. Да и дом нашли с богатой историей. Ему уже больше века. От старожилов узнали, что здесь жила многодетная семья и была школа. Так и нашлось место силы.
Летом хозяйка переключается на сад-огород. У нее большая коллекция томатов. А все свободное время проводит в любимой мастерской. Здесь свой вайб. Пахнет кофе и творчеством. Работу за гончарным кругом сравнивает с медитацией и мечтает о панорамных окнах, ведь природа вдохновляет.
Ирина Голуб-Петрович:
Глина – энергетический проводник. Она не позволит с собой работать в дурном настроении, она может потрещать, взорваться в печи. Но в то же время, если ты в хорошем настроении делаешь, то делишься своей энергией и отдаешь свое доброе настроение другим людям.
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