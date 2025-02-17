Почему с глиной нельзя работать в плохом настроении? Пообщались с художником-керамистом

Искусство четырех стихий! В мире керамики Ирина Голуб-Петрович больше четверти века. Художественный взгляд и концептуальный подход – ее конек. Творит в разных техниках и жанрах. Колдует с глазурью и создает изделия со знаком вау. Во всем чувствуется новизна, креатив и глубина. Родилась на Гомельщине, лепила и рисовала с малых лет, и однажды Вселенная подала знак.

Ирина Голуб-Петрович, художник-керамист:

Когда мне было 18 лет, я приехала поступать в Мирское художественное училище на художника-оформителя, но меня завели сразу в мастерскую к керамистам. И все, я больше никуда не пошла. Я получила высшее художественное образование, своя мастерская у меня была в Минске, но выйдя в декрет, конечно, все это стало на паузу, случился ковид.

Все, что ни случается – к лучшему. Семьей перебрались в деревню Рудня Дзержинского района. Живописные просторы близ реки – рай для художника. Да и дом нашли с богатой историей. Ему уже больше века. От старожилов узнали, что здесь жила многодетная семья и была школа. Так и нашлось место силы.