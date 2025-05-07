Лукашенко подписал закон об амнистии к 80-летию Великой Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет пресс-служба белорусского лидера.

Она проводится в целях гуманизации общества и ресоциализации осужденных. Амнистия касается несовершеннолетних, беременных женщин, инвалидов, лиц, переживших чернобыльскую катастрофу, и лиц с определенными заболеваниями.

Кроме того, она предусматривает частичное смягчение наказания для некоторых категорий осужденных. Закон вступает в силу после его официального опубликования и затронет около 8 000 человек.