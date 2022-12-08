Прямой эфир

Александр Лукашенко встретится с Садыром Жапаровым в Бишкеке

08 декабря 2022 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился в Кыргызстан. Около 11 утра борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретится с Садыром Жапаровым в Бишкеке-1

В Бишкеке пройдет заседание Высшего Евразийского совета. В повестке дня – порядка двух десятков пунктов. Среди них – формирование общих рынков, развитие промышленной кооперации и устранение барьеров во взаимной торговле. Основной день саммита завтра, 9 декабря. Тогда лидеры стран объединения проведут совместную встречу. Сегодня в графике Александра Лукашенко неформальные переговоры с Садыром Жапаровым, президентом Кыргызстана.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работники «Минскводоканала» приняли участие в фотоконкурсе. Посмотрите, какие работы они представили
08 декабря 2022 08:35

Работники «Минскводоканала» приняли участие в фотоконкурсе. Посмотрите, какие работы они представили

МЧС Беларуси предупреждает об опасности из-за гололедицы
08 декабря 2022 08:19

МЧС Беларуси предупреждает об опасности из-за гололедицы

«Полный спектр восстановительных и реабилитационных мероприятий». Новое здание поликлиники открылось в Минске
08 декабря 2022 08:11

«Полный спектр восстановительных и реабилитационных мероприятий». Новое здание поликлиники открылось в Минске