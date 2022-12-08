Александр Лукашенко встретится с Садыром Жапаровым в Бишкеке

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился в Кыргызстан. Около 11 утра борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке пройдет заседание Высшего Евразийского совета. В повестке дня – порядка двух десятков пунктов. Среди них – формирование общих рынков, развитие промышленной кооперации и устранение барьеров во взаимной торговле. Основной день саммита завтра, 9 декабря. Тогда лидеры стран объединения проведут совместную встречу. Сегодня в графике Александра Лукашенко неформальные переговоры с Садыром Жапаровым, президентом Кыргызстана.