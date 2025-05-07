Немцы боялись заходить в белорусские леса. История бригады «Разгром», которая крушила фашистов

Смолевичи – партизанский край. Во время Великой Отечественной войны на территории района действовало несколько крупных отрядов. Это Родина тысячи ветеранов войны, подпольщиков и шести героев Советского Союза. Боролись с врагом все: от мала до велика, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Кленник – живописный край в Смолевичском районе. Ухоженные улочки, аккуратные дома – спокойный и зеленый населенный пункт. Сегодня это небольшой агрогородок, а 80 лет назад лесистая территория наводила ужас на немецких солдат. Здесь располагалось знаменитое крупное партизанское движение – бригада «Разгром».

Виктория Юрчук, руководитель музея Кленникской базовой школы:

С первых дней войны на Минщине зародилось и развивалось партизанское движение. Уже к концу 1941 года существовало в Беларуси больше 100 партизанских отрядов и групп, среди них отряд «Разгром», «Искра», «Знамя». 20 октября 1942 года на основании межрайонного подпольного комитета Минской зоны было принято решение об объединении этих партизанских отрядов в партизанскую бригаду «Разгром». Сначала вошло в бригаду четыре партизанских отряда, в 1943 году влились еще два отряда. Командиром партизанской бригады назначили Павла Тимофеевича Клевакина. Партизаны добывали оружие в боях, нападали на фашистов, на фашистские гарнизоны, устраивали засады, когда фашисты ехали грабить местное население, подрывали эшелоны. Лесная поляна на стыке Червенского и Смолевичского районов была местом дислокации бригады. Партизаны отчаянно бились с врагом на территории сразу нескольких районов Минщины.

Влада Родоская, корреспондент:

Мемориал в виде шести скрещенных автоматов установлен на месте, где в годы войны размещался штаб партизанской бригады «Разгром». На 10 плитах имена 239 человек, кто отдал свои жизни ради Победы. В 2024 году на территории мемориального комплекса установили памятник «Раненому партизану». Это особое место памяти. Об отважной и бесстрашной деятельности партизанской бригады хорошо знают ученики Кленникской базовой школы. На базе учреждения создан музей. Здесь вся летопись боевого пути подразделения. Архивные документы, фотографии и вещи. История и факты, собранные по крупицам, хранятся в памятном месте школы. Виктория Юрчук:

Сразу после войны, когда наша школа продолжила существование, пионеры, комсомольцы, октябрята занимались поисковой работой. У нас есть фотографии еще 1960-х годов, где ребята посещали захоронения, ухаживали за ними. В июне 1985 года был открыт музей.