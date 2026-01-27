Арабская страна с древней историей стала еще ближе для белорусов. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданам двух стран с действительными паспортами не нужно будет получать визу для въезда, выезда и транзита.