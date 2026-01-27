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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз

27 января 2026 17:05
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Арабская страна с древней историей стала еще ближе для белорусов. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданам двух стран с действительными паспортами не нужно будет получать визу для въезда, выезда и транзита.

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз-2

Однако продолжительность их непрерывного пребывания на территории сопредельной стороны не должна превышать 30 дней с даты въезда. А в течение календарного года общий срок ограничивается 90 днями. Реализация этого международного договора будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, а также упрощению взаимных поездок граждан.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Оман

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