Арабская страна с древней историей стала еще ближе для белорусов. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданам двух стран с действительными паспортами не нужно будет получать визу для въезда, выезда и транзита.
Однако продолжительность их непрерывного пребывания на территории сопредельной стороны не должна превышать 30 дней с даты въезда. А в течение календарного года общий срок ограничивается 90 днями. Реализация этого международного договора будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, а также упрощению взаимных поездок граждан.