От маскировки до внезапных ударов: на что делают упор в ходе масштабной проверки готовности Вооружённых Сил

Безупречное качество, а еще мобильность и способность молниеносно реагировать на меняющуюся международную обстановку с ее беспрецедентными вызовами и угрозами – вот те характеристики, которым должна соответствовать белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно поэтому по поручению Президента и Главнокомандующего в стране продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Ревизия касается абсолютно всех аспектов подготовки военнослужащих: от оперативного развертывания техники до физической подготовки солдат. Репортаж Глеба Прокофьева.

Стрельба из любых положений, слаженная работа между группами. Разведчики отрабатывают тактические приемы.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Упражнение «Бой в лесу». Военнослужащие в условиях болотисто-лесистой местности занимают огневые позиции и ведут огонь по условному противнику.

Упражнение выполняется «тройками». У каждого из бойцов своя задача. К примеру, пулеметчик прикрывает товарищей, наблюдая за обстановкой на местности.

Разведчик-пулеметчик разведывательной группы 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Прослужил три месяца. Все пока нравится. Много боевых тренировок, много испытаний. С пулеметом поначалу непривычно было. В первое время на РНП ходили с автоматом Калашникова, но в свое время свыкся. Длинный, не очень удобный, но привыкаешь. Стреляет лучше, меткость и дальность лучше.

Командир разведывательной роты 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Разведка, как правило, больше всех в нашей бригаде находится на полевых выходах. И, соответственно, открывает такого рода мероприятия. То есть больше есть возможности заниматься подобными упражнениями. У каждого военнослужащего есть возможность поработать плечом к плечу со своим товарищем и быть уверенным не только в себе и в своем оружии, но и в своем брате по оружию.

Советом безопасности принято решение оценить умения гвардейцев действовать в лесисто-болотистой местности. Хотя пока такого упражнения нет в курсе стрельб Министерства обороны. Сейчас идет апробация. Это подтверждение того, что проверка войск даже в ее активной фазе сохраняет характер внезапности. Вольфович: умение действовать в разных условиях – главное требование к нашим военнослужащим.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Проверка носит очень комплексный характер. По ходу проверки, во-первых, идет доклад каждый день Главнокомандующему, и Президент говорит: обрати внимание, например, на эти вопросы, на тактические вопросы. А вот как ты учитываешь (Президент задал вопрос) умение личного состава действовать в лесисто-болотистой местности? Я говорю: учитываем.

Пятый день бойцы 19-й механизированной бригады держат экзамен. За это время отработан широкий комплекс задач. Среди них – приведение в боевую готовность, совершение марша по незнакомому маршруту, контрольные занятия по физподготовке. Военнослужащие в целом показали хорошие результаты.