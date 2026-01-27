От маскировки до внезапных ударов: на что делают упор в ходе масштабной проверки готовности Вооружённых Сил
Безупречное качество, а еще мобильность и способность молниеносно реагировать на меняющуюся международную обстановку с ее беспрецедентными вызовами и угрозами – вот те характеристики, которым должна соответствовать белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно поэтому по поручению Президента и Главнокомандующего в стране продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Ревизия касается абсолютно всех аспектов подготовки военнослужащих: от оперативного развертывания техники до физической подготовки солдат.
Репортаж Глеба Прокофьева.
Стрельба из любых положений, слаженная работа между группами. Разведчики отрабатывают тактические приемы.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Упражнение «Бой в лесу». Военнослужащие в условиях болотисто-лесистой местности занимают огневые позиции и ведут огонь по условному противнику.
Упражнение выполняется «тройками». У каждого из бойцов своя задача. К примеру, пулеметчик прикрывает товарищей, наблюдая за обстановкой на местности.
Разведчик-пулеметчик разведывательной группы 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Прослужил три месяца. Все пока нравится. Много боевых тренировок, много испытаний. С пулеметом поначалу непривычно было. В первое время на РНП ходили с автоматом Калашникова, но в свое время свыкся. Длинный, не очень удобный, но привыкаешь. Стреляет лучше, меткость и дальность лучше.
Командир разведывательной роты 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Разведка, как правило, больше всех в нашей бригаде находится на полевых выходах. И, соответственно, открывает такого рода мероприятия. То есть больше есть возможности заниматься подобными упражнениями. У каждого военнослужащего есть возможность поработать плечом к плечу со своим товарищем и быть уверенным не только в себе и в своем оружии, но и в своем брате по оружию.
Советом безопасности принято решение оценить умения гвардейцев действовать в лесисто-болотистой местности. Хотя пока такого упражнения нет в курсе стрельб Министерства обороны. Сейчас идет апробация. Это подтверждение того, что проверка войск даже в ее активной фазе сохраняет характер внезапности.
Вольфович: умение действовать в разных условиях – главное требование к нашим военнослужащим.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Проверка носит очень комплексный характер. По ходу проверки, во-первых, идет доклад каждый день Главнокомандующему, и Президент говорит: обрати внимание, например, на эти вопросы, на тактические вопросы. А вот как ты учитываешь (Президент задал вопрос) умение личного состава действовать в лесисто-болотистой местности? Я говорю: учитываем.
Пятый день бойцы 19-й механизированной бригады держат экзамен. За это время отработан широкий комплекс задач. Среди них – приведение в боевую готовность, совершение марша по незнакомому маршруту, контрольные занятия по физподготовке. Военнослужащие в целом показали хорошие результаты.
Погода накладывает отпечаток на ход проверки. К примеру сегодня, 27 января, -2 и снег с дождем. Циклон «Леони» усложнил выполнение упражнений. В таких условиях на время спасает полевой пункт обогрева. Здесь можно согреться теплым чаем. Хотя на отдых всего несколько минут – бойцы снова выдвигаются на полигон.
Подробности в видео.